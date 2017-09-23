Землетрясение у побережья Калифорнии

Фото: AmericaRU.com
Геологическая служба сообщает, что землетрясение случилось в 12 часов ночи, его эпицентр находился в 122 милях к западу от исторической области Ферндейл. Толчки не вызвали отклика в социальных сетях, местная полиция также не сообщила о связанных происшествиях.
По ошибке Геологическая служба разместило два поста о землетрясениях на своем сайте, одно оценивалось в 5,6, другое в 5, 7. «Был только один случай с амплитудой 5,7 баллов», - сообщил Джастин Прессфилд, представитель USGS. Однако многие СМИ уже успели распространить новость о двух землетрясениях в Калифорнии.
Северное побережье Калифорнии - одно из самых сейсмически активных районов в США. В январе 2010 года здесь случилось землетрясение в 6,5 баллов, нанеся ущерб линиям электропередач и домам. В 2014 году зафиксировано землетрясение в 6,9 баллов, а в декабре прошлого года в 6,5.
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