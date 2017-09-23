Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:28 am | Чикаго 10:28 am | Сан-Франциско 8:28 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыЗемлетрясение у побережья Калифорнии
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Землетрясение у побережья Калифорнии


Землетрясение у побережья Калифорнии
Фото: AmericaRU.com
По сообщению Геологической службы США (USGS) у побережья северной Калифорнии в Тихом океане случилось землетрясение силой в 5,7 баллов. Однако сообщений о цунами от Национальной метеослужбы не поступало.

Геологическая служба сообщает, что землетрясение случилось в 12 часов ночи, его эпицентр находился в 122 милях к западу от исторической области Ферндейл. Толчки не вызвали отклика в социальных сетях, местная полиция также не сообщила о связанных происшествиях.

По ошибке Геологическая служба разместило два поста о землетрясениях на своем сайте, одно оценивалось в 5,6, другое в 5, 7. «Был только один случай с амплитудой 5,7 баллов», - сообщил Джастин Прессфилд, представитель USGS. Однако многие СМИ уже успели распространить новость о двух землетрясениях в Калифорнии.

Северное побережье Калифорнии - одно из самых сейсмически активных районов в США. В январе 2010 года здесь случилось землетрясение в 6,5 баллов, нанеся ущерб линиям электропередач и домам. В 2014 году зафиксировано землетрясение в 6,9 баллов, а в декабре прошлого года в 6,5.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117665
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus