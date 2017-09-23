Полицейский выстрелил в подозреваемого семь раз около магазина «7-Eleven»

23 сентября 2017 года, 17:31

Фото: AmericaRU.com

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В Хантингтон-Бич сотруднику полиции пришлось применить оружие и смертельно ранить подозреваемого около магазина «7-Eleven», видеоролик с происшествием быстро распространился по социальным сетям.Видео успело запечатлеть, как полицейский пытается задержать подозреваемого, но тот сопротивляется. Начальник местного департамента полиции Роберт Ханди (Robert Handy) сказал, что сотрудник пытался применить тазер.«Но подозреваемый продолжал сопротивление, - сказал Ханди. - Очевидно, что этот человек пытался атаковать нашего сотрудника».Злоумышленник успел что-то схватить с пояса полицейского, и тот применил оружие, выстрелив семь раз. Начальник полиции еще не знает, что это был за предмет. На данный момент сотрудник, применивший оружие, находится в административном отпуске, пока ведется расследование.«На видео не заснят весь инцидент, - сказал Ханди. – Нужно дождаться результатов расследования в контексте всего происшествия».