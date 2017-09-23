Полицейский выстрелил в подозреваемого семь раз около магазина «7-Eleven»

Фото: AmericaRU.com
Видео успело запечатлеть, как полицейский пытается задержать подозреваемого, но тот сопротивляется. Начальник местного департамента полиции Роберт Ханди (Robert Handy) сказал, что сотрудник пытался применить тазер.
«Но подозреваемый продолжал сопротивление, - сказал Ханди. - Очевидно, что этот человек пытался атаковать нашего сотрудника».
Злоумышленник успел что-то схватить с пояса полицейского, и тот применил оружие, выстрелив семь раз. Начальник полиции еще не знает, что это был за предмет. На данный момент сотрудник, применивший оружие, находится в административном отпуске, пока ведется расследование.
«На видео не заснят весь инцидент, - сказал Ханди. – Нужно дождаться результатов расследования в контексте всего происшествия».
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Землетрясение у побережья Калифорнии →
- Студента забыли в пещере на три дня →
- Телевидение Калифорнии предсказало конец света →
- Члены банды бесчинствуют в тихом городке Мэриленда →
- Социальные сотрудники издевались над 8-летним мальчиком с аутизмом →
- Бывший босс мафии по прозвищу Сэмми Бык вышел из тюрьмы →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117663
http://www.americaru.com/news/117663