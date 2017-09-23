Власти Бразилии ввели войска в Рио-де-Жанейро

23 сентября 2017 года, 15:30

Фото: AmericaRU.com

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Начиная с пятницы, в нескольких районах Рио-де-Жанейро вспыхнули бои, не утихает треск автоматных очередей. Бразильские власти приказали перекрыть улицы, закрыть школы и ввести в город армейские подразделения.Министр обороны Рауль Юнгманн (Raul Jungmann) сказал, что около тысячи военнослужащих оцепят Росинью, крупнейшую фавелу Рио, именно там, в трущобах, проходят основные бои между наркоторговцами и военной полицией. По словам Юнгманна, армия заменит военную полицию, включая элитные отряды полицейского спецназа, чтобы те могли сосредоточиться на других участках города.А между тем в городе проходит фестиваль «Rock in Rio», в пятницу выступали Bon Jovi, Guns N `Roses и Red Hot Chili Peppers. Концерт прошел по расписанию.Перестрелки начались, когда несколько банд начали перераспределять власть в Росинье, но потом бои перекинулись и на другие районы города. В августе 2016 года, во время проведения летних Олимпийских игр, для обеспечения безопасности было задействовано 8500 военнослужащих, однако все ограничилось патрулированием города и обошлось без перестрелок с наркоторговцами.