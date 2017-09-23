Студента забыли в пещере на три дня

Фото: AmericaRU.com
19-летний Лукас Кавар (Lukas Cavar), в рамках экскурсии спелеоклуба Индианы, оказался в пещере Салливан, когда он отстал от основной группы, его не заметили и забыли, заперев выход.
«Я растерялся, было страшно, - признался студент изданию Indiana Daily. – Мне понадобилось какое-то время, чтобы обуздать свои эмоции и проанализировать обстановку, нужен был план, чтобы выжить».
Ему пришлось слизывать влагу со стен пещеры, чтобы избежать обезвоживания. На своем мобильном телефоне он написал прощальное сообщение своей семье.
Несмотря на крики о помощи, он пробыл в пещере три дня, пока глава клуба не сообразил, что вышли из пещеры не все. В спелеоклубе признали, что вина лежит на руководстве: «У нас строгие правила безопасности для предотвращения подобных ситуаций, но они работают, если их соблюдать, а в той ситуации не было такой возможности».
После выхода из пещеры студент запостил на Facebook: «Просто хочу, чтобы все знали, что я спасен и в безопасности, как же хорошо вернуться на поверхность!».
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