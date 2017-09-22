Изменения личности не предшествуют клиническому началу болезни Альцгеймера

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Специалисты медицинского колледжа при Университете Флориды отметили, что личностные особенности участников исследования оставались стабильными даже в течение последних нескольких лет до появления слабых когнитивных нарушений. Ученые заявили, что за время эксперимента, в котором приняли учаcтие более 2 тысяч человек, у 18 процентов появились умеренные когнитивные нарушения или деменция.
В то время как изменение личности не было ранним признаком слабоумия, ученые считают, что личностные особенности, включая высокий уровень невротизма и низкий уровень добросовестности, являются факторами риска деменции. Для врачей изменения личности остаются важным фактором в лечении тех, у кого обнаружили когнитивные нарушения: апатия, раздражительность, изменения настроения и другие поведенческие симптомы влияют на качество жизни, как пациентов, так и их опекунов.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Psychiatry».
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