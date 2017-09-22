Изменения личности не предшествуют клиническому началу болезни Альцгеймера

22 сентября 2017 года, 21:15

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/117655

В течение многих лет ученые и врачи спорили о том, могут ли изменения личности и поведения предшествовать появлению деменции и болезни Альцгеймера. Теперь новое исследование показало, что нет доказательств, подтверждающих идею о том, что изменения личности начинаются до клинического начала легких когнитивных нарушений или слабоумия.Специалисты медицинского колледжа при Университете Флориды отметили, что личностные особенности участников исследования оставались стабильными даже в течение последних нескольких лет до появления слабых когнитивных нарушений. Ученые заявили, что за время эксперимента, в котором приняли учаcтие более 2 тысяч человек, у 18 процентов появились умеренные когнитивные нарушения или деменция.В то время как изменение личности не было ранним признаком слабоумия, ученые считают, что личностные особенности, включая высокий уровень невротизма и низкий уровень добросовестности, являются факторами риска деменции. Для врачей изменения личности остаются важным фактором в лечении тех, у кого обнаружили когнитивные нарушения: апатия, раздражительность, изменения настроения и другие поведенческие симптомы влияют на качество жизни, как пациентов, так и их опекунов.Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Psychiatry».