Женщина потеряла зрение из-за паразита в контактной линзе

22 сентября 2017 года, 20:52

Фото: AmericaRU.com

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Жительница Австралии потеряла зрение одного глаза из-за того, что на протяжении десяти лет орган был заражен инфекцией, передает Daily Mail.Инфекция женщины была вызвана микроскопическим паразитом под названием Акантаме, который можно найти во всем мире в почве и воде. Он может проникать в тело человека через порезы на коже, раствор для контактных линз или ингаляции, говорится в заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний. Если паразит попадет в глаза человека, то это может привести к состоянию, называемому акантамебный кератит, который вызывает боль, покраснение, затуманенное зрение, чувствительность к свету и ощущение инородного тела в глазах.В глазах амеба вызывает повреждение роговицы, а если состояние не лечить, то оно может привести к постоянным проблемам со зрением и слепоте. Хотя паразитом может заразиться любой, он часто встречается у тех, кто носит контактные линзы.