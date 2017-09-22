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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЖенщина потеряла зрение из-за паразита в контактной линзе
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Женщина потеряла зрение из-за паразита в контактной линзе


Женщина потеряла зрение из-за паразита в контактной линзе
Фото: AmericaRU.com
Жительница Австралии потеряла зрение одного глаза из-за того, что на протяжении десяти лет орган был заражен инфекцией, передает Daily Mail.

Инфекция женщины была вызвана микроскопическим паразитом под названием Акантаме, который можно найти во всем мире в почве и воде. Он может проникать в тело человека через порезы на коже, раствор для контактных линз или ингаляции, говорится в заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний. Если паразит попадет в глаза человека, то это может привести к состоянию, называемому акантамебный кератит, который вызывает боль, покраснение, затуманенное зрение, чувствительность к свету и ощущение инородного тела в глазах.

В глазах амеба вызывает повреждение роговицы, а если состояние не лечить, то оно может привести к постоянным проблемам со зрением и слепоте. Хотя паразитом может заразиться любой, он часто встречается у тех, кто носит контактные линзы.
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