Ваш мозг видит лица, даже когда вы не смотрите на людей

22 сентября 2017 года, 20:27

Фото: AmericaRU.com

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Вы можете увидеть что-то, не смотря на это прямым взглядом? А ваш мозг может: новое исследование, проведенное немецкими учеными, показало, что за это отвечает определенный нейрон, который активируется, когда человек видит фотографию знакомого лица.Это несколько парадоксальное открытие помогает лучше понять, как работают определенные клетки мозга. Однако специалисты медицинского центра при Университете Бонна отметили, что пока еще рано с уверенностью утверждать, что возбуждение нейрона вызывает сознательные мысли.Предыдущие исследования показали, что определенный нейрон, который назвали «нейрон Дженнифер Энистон», активируется в медиальной височной доле (часть мозга, отвечающая за долговременную память) всякий раз, когда человек видит знаменитость. Однако, если человек увидел звезду и не осознал это, то нейрон не активируется.В новом эксперименте ученые быстро показывали участникам два изображения знакомых им людей среди потока фотографий незнакомцев. Когда испытуемые видели первое фото со знакомым лицом, нейрон активировался, но они часто не замечали второго изображения. Исследователи отметили, что когда человек видел второе знакомое лицо и не осознавал этого, импульс активированного нейрона был слабее, что говорит о том, что мозг «узнает» лица.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Current Biology».