Телевидение Калифорнии предсказало конец света

22 сентября 2017 года, 18:59

Фото: AmericaRU.com

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В четверг жители округа Ориндж, штат Калифорния, были напуганы, когда телевизионное вещание внезапно прервалось на минуту. Эта была зловещая минута, предсказывающая конец света.Очевидица Стейси Лафламм (Stacy Laflamme) из Лейк-Форест рассказала, что смотрела канал HGTV, принадлежащий компании Cox Communications, как в 11 утра эфир прервался, и высветилось аварийное предупреждение, на фоне которого прозвучал голос:«Поймите это, настанут очень жестокие времена», - сказал голос.«Звучало так, словно говорил Гитлер, - сказала Лафламм. – А звук шел, будто не из телевизора, а из радио».Зрители других каналов Cox Communications также столкнулись с подобным «предупреждением». Другие очевидцы говорили, что звук начал становиться громче, но вскоре канал возобновил вещание.Таинственная тревога стала горячей темой в социальных сетях. Многие вспомнили о предсказании Дэвида Мида (David Meade), самопровозглашенного «специалиста наук и исследований», который считает, что конец света будет в субботу.Специалисты Cox Communications объяснили, что в результате неполадок была запущена «рамка» для экстренных сообщений, а аудиофайл был проигран по ошибке. Однако, все же, сотрудники компании собираются расследовать, была ли это случайность или чей-то розыгрыш.