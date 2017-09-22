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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЧлены банды бесчинствуют в тихом городке Мэриленда
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Члены банды бесчинствуют в тихом городке Мэриленда


Члены банды бесчинствуют в тихом городке Мэриленда
Фото: AmericaRU.com
Полиция городка Фредерик, штат Мэриленд, арестовала двух подростков, подозреваемых в изнасиловании 18-летней девушки, и разыскивают третьего участника.

По словам полиции, в 12:30 дня девушку подстерегли трое подростков и, угрожая ножом, потянули за волосы в машину и увезли в многоквартирный дом. Пострадавшая опознала двух подозреваемых, с которыми она училась в средней школе, это 17-летний Эдгар Чикас-Эрнандес (Chicas-Hernandez) и 19-летний Виктор Гонсалес Гутьеррес (Gonzalez Gutierres), которые являются членами банды. Третьего девушке опознать не удалось.

«Мы изучаем все возможные контакты подозреваемых, чтобы выяснить, имеют ли задержанные связь с местными или транснациональными бандами, - сказал сержант. Эндрю Алкорн (Andrew Alcorn). Это не типичный случай для Фредерика. Наш городок очень тихий, и нам нравится поддерживать его таким. Когда происходит что-то подобное, мы привлекаем все доступные ресурсы».

Власти пытаются установить с помощью социальных сетей, не является ли изнасилование спланированным. Имеется подозрение, что преступление спланировала младшая сестра жертвы, которая попросила своего бойфренда (одного из нападавших) записать подобное видео с участием сестры.
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