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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСоциальные сотрудники издевались над 8-летним мальчиком с аутизмом
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Социальные сотрудники издевались над 8-летним мальчиком с аутизмом


Социальные сотрудники издевались над 8-летним мальчиком с аутизмом
Фото: AmericaRU.com
Полиция городка Винтер Хевен, штат Флорида, имеет ордера на арест двух сотрудников службы по уходу за детьми, которых засняли на видео, когда те, издеваясь, бросали предметы в 8-летнего мальчика с диагнозом аутизм.

Происшествие случилось в «Our Children’s», учреждение уволило 26-летнюю Каририку Смит (Kaderrica Smith) из города Хейнс и 19-летнего Алекса Хендерсона (Alexus Henderson).

Видео, которое было опубликовано на Snapchat в сентябре, показывает сотрудника, бросающего обувь и рюкзак в ребенка, страдающим расстройством дефицита внимания и гиперктивности (ADHD) и оппозиционно-вызывающим расстройством (ODD), при котором ребенок относится враждебно к окружающему миру.

Департамент по делам детей и семьи штата поместил свои профессиональные свидетельства, чтобы подозреваемые не имели доступа к работе с детьми во время следствия, заявила полиция. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми. Пока что полиции неизвестно, где они находятся.
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