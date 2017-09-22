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Uber теряет лицензию в Лондоне


Uber теряет лицензию в Лондоне
Фото: AmericaRU.com
Серьезный удар по Uber пришелся от Великобритании, в частности от транспортной службы Лондона: онлайн-сервису отказали в продлении лицензии на перевозку пассажиров в британской столице.

Транспортная служба Лондона (Transport for London) пришла к выводу, что Uber «не соответствует требованиям на лицензию частного оператора». В заявлении TfL также указано, что лондонское такси и частный извоз должен служить в первую очередь безопасности пассажиров, соблюдать строгие правила и показывать, что они соответствуют необходимым требованиям.

Больше всего TfL не нравится система Greyball – программное обеспечение, которое позволяет обманывать городские власти и правоохранительные органы, а также собирать и анализировать данные клиентов.

Мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan) поддержал решение регулятора, написав: «Я полностью поддерживаю решение TfL - было бы неправильно, если бы TfL продолжала лицензировать Uber, который может угрожать безопасности лондонцев».

Лицензия компании Uber истекает 30 сентября.
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