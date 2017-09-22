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Hewlett Packard уволит 5 тысяч сотрудников


Hewlett Packard уволит 5 тысяч сотрудников
Фото: AmericaRU.com
По данным издания Fox Business, компания Hewlett Packard Enterprise планирует сократить свои рабочие места на десять процентов, чтобы уменьшить расходы на фоне растущей конкуренции и высоких цен на компоненты.

Сокращения, в ходе которых уволят около пяти тысяч сотрудников, планируются к концу этого года. К тому же компания следует своему трехлетнему плану, который был намечен с июля, с целью покрыть валовые издержки в размере 1,5 млрд. долларов США и направить ресурсы в область исследований и разработок.

Главный исполнительный директор Мэг Уитмэн (Meg Whitman) переделала компанию, которая ранее называлась Hewlett-Packard. Взяв новый курс, она сократила рабочие места в 2011 году с 350 тысяч сотрудников до сегодняшних 52 тысяч.

Грядущие увольнения в этом году являются частью более крупного плана по сокращению расходов на 200-300 миллионов долларов за вторую половину года.

По словам Уитмен, эти меры необходимы для улучшенной организации и упрощения структуры компании, чтобы оптимизировать работу сотрудников.
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