Hewlett Packard уволит 5 тысяч сотрудников

22 сентября 2017 года, 16:48

Фото: AmericaRU.com

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По данным издания Fox Business, компания Hewlett Packard Enterprise планирует сократить свои рабочие места на десять процентов, чтобы уменьшить расходы на фоне растущей конкуренции и высоких цен на компоненты.Сокращения, в ходе которых уволят около пяти тысяч сотрудников, планируются к концу этого года. К тому же компания следует своему трехлетнему плану, который был намечен с июля, с целью покрыть валовые издержки в размере 1,5 млрд. долларов США и направить ресурсы в область исследований и разработок.Главный исполнительный директор Мэг Уитмэн (Meg Whitman) переделала компанию, которая ранее называлась Hewlett-Packard. Взяв новый курс, она сократила рабочие места в 2011 году с 350 тысяч сотрудников до сегодняшних 52 тысяч.Грядущие увольнения в этом году являются частью более крупного плана по сокращению расходов на 200-300 миллионов долларов за вторую половину года.По словам Уитмен, эти меры необходимы для улучшенной организации и упрощения структуры компании, чтобы оптимизировать работу сотрудников.