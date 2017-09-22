Кремль назвал Моргана Фримена «эмоционально экзальтированным»

Фото: AmericaRU.com
Видео было опубликовано «Комитетом по расследованию России» (CIR), новой американской группой, созданной режиссером фильмов «Когда Гарри встретил Салли» и «Принцесса-невеста» Робом Райнером (Rob Reiner). Джеймс Клаппер (James Clapper), бывший директор Национальной разведки США, находится в консультативном совете группы. Согласно данным его веб-сайта, CIR призвана разоблачить «агрессивные стремления России по разрушению американского демократического процесса». Группа позиционирует себя как «некоммерческий, беспартийный ресурс, который помогает американцам признать и понять серьезность продолжающихся нападений России на нашу демократию».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Dmitry Peskov) сказал, что к словам Фримена не стоит относиться серьезно. «Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, - сказал представитель Кремля. - Они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, продолжением такого маккартизма, я бы сказал. Со временем это проходит».
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Россия угрожает ударить по войскам США в Сирии и их союзникам →
- У берегов Японии произошло землетрясение силой 6 баллов →
- Мелания Трамп не захотела быть образцом для подражания →
- У Ким Чен Ына есть малолетние секс-рабы →
- На учениях «Запад-2017» обстреляли гражданских →
- Войска Башара Асада переправились через Евфрат →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117639
http://www.americaru.com/news/117639