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Главная страница → Раздел: В миреКремль назвал Моргана Фримена эмоционально экзальтированным
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Кремль назвал Моргана Фримена «эмоционально экзальтированным»


Кремль назвал Моргана Фримена эмоционально экзальтированным
Фото: AmericaRU.com
На этой неделе актер Морган Фримен (Morgan Freeman) засветился в скандальном ролике, в котором обвинил Россию и Владимира Путина в объявлении «войны» Соединенным Штатам во время президентских выборов в США. «На нас напали, - говорит Фримен на видео. – Мы в состоянии войны». Дальше актер обвинил Путина в том, что, будучи советским шпионом, он решил отомстить США за развал Советского Союза, проник в американские СМИ и политические процессы. После этого видео в Кремле сказали, что Фримен «эмоционально экзальтирован».

Видео было опубликовано «Комитетом по расследованию России» (CIR), новой американской группой, созданной режиссером фильмов «Когда Гарри встретил Салли» и «Принцесса-невеста» Робом Райнером (Rob Reiner). Джеймс Клаппер (James Clapper), бывший директор Национальной разведки США, находится в консультативном совете группы. Согласно данным его веб-сайта, CIR призвана разоблачить «агрессивные стремления России по разрушению американского демократического процесса». Группа позиционирует себя как «некоммерческий, беспартийный ресурс, который помогает американцам признать и понять серьезность продолжающихся нападений России на нашу демократию».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Dmitry Peskov) сказал, что к словам Фримена не стоит относиться серьезно. «Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, - сказал представитель Кремля. - Они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, продолжением такого маккартизма, я бы сказал. Со временем это проходит».
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