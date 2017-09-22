Домашние дела могут спасти нам жизнь

22 сентября 2017 года, 15:30

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что выполнение домашних обязанностей может снизить шансы на сердечные заболевания и раннюю смерть. Садоводство, уборка, мытье пола или чистка кухни могут, по сути, спасти нашу жизнь.В докладе команды университета МакМастера в Канаде говорится, что пять физических операций по дому пять раз в неделю в течение получаса снижают риск смерти на 28%, а сердечных заболеваний - на 20%.И чем больше таких занятий выполнять, независимо от их характера, тем лучше результат: если вы останетесь активными в течение 750 минут в неделю, вы сократите свои шансы на раннюю смерть почти на 40%. В рамках анализа ученые проверили 130 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет в течение 7 лет.Исследователи надеются, что их отчет побудит людей двигаться, даже если у них нет доступа в спортзал.