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Домашние дела могут спасти нам жизнь


Домашние дела могут спасти нам жизнь
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что выполнение домашних обязанностей может снизить шансы на сердечные заболевания и раннюю смерть. Садоводство, уборка, мытье пола или чистка кухни могут, по сути, спасти нашу жизнь.

В докладе команды университета МакМастера в Канаде говорится, что пять физических операций по дому пять раз в неделю в течение получаса снижают риск смерти на 28%, а сердечных заболеваний - на 20%.

И чем больше таких занятий выполнять, независимо от их характера, тем лучше результат: если вы останетесь активными в течение 750 минут в неделю, вы сократите свои шансы на раннюю смерть почти на 40%. В рамках анализа ученые проверили 130 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет в течение 7 лет.

Исследователи надеются, что их отчет побудит людей двигаться, даже если у них нет доступа в спортзал.
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