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Млечный Путь отличается от большинства галактик


Млечный Путь отличается от большинства галактик
Фото: AmericaRU.com
Млечный Путь не может быть «типичным», как считалось ранее, и изучение Вселенной на основе модели нашей собственной галактики может вводить в заблуждение, говорят ученые.

Млечный Путь, который является домом для Земли и Солнечной системы, вмещает несколько десятков меньших галактик-спутников. Эти меньшие галактики движутся вокруг Млечного Пути и полезны для понимания самого Млечного Пути. Ранние результаты анализа спутников SAGA оказывают, что они намного «спокойнее», чем другие подобные системы.
Многие спутники этих «родственных» галактик активно выкачивают новые звезды, но спутники Млечного пути, в основном, инертны, считают исследователи. Это важно знать, потому что многие модели того, что мы знаем о Вселенной, полагаются на данные о том, что галактики, которые ведут себя так же, как Млечный Путь.

«Мы используем Млечный Путь и его окрестности, чтобы изучить абсолютно все, - сказала Марла Геха (Marla Gehа) из Йельского университета в США. - Сотни исследований выходят каждый год о темной материи, космологии, звездообразовании и образовании галактик, используя Млечный Путь в качестве основы. Но возможно, что Млечный Путь - это исключение».

Исследование SAGA началось пять лет назад с целью изучения спутников- галактик - около 100 братьев Млечного пути. Пока изучены только 8.
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