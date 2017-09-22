Компания «Death Wish Coffee» отзывает свой напиток Nitro из-за риска ботулина

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Компания продает то, что она называет «самым сильным кофе в мире». В заявлении говорится, что, хотя никто не заболел, «но процесс производства кофе был не идеальным, и мы хотим его пересмотреть».
По данным Consumer Reports, чашка готового кофе содержит от 12 до 16 миллиграммов кофеина на жидкую унцию, а «Death Wish Coffee» содержит 54,2 миллиграмма.
Ботулинические споры можно найти на большинстве свежих пищевых поверхностей, согласно Национальному центру по сохранению домашней пищи. Но поскольку они растут только при отсутствии воздуха, эти споры безвредны. Однако если понизить уровень кислорода ниже 2%, их клетки размножаются, особенно в среде с низкой кислотностью. Именно в такой среде производится и консервируется Nitro.
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