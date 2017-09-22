В возрасте 94 лет умерла наследница LOreal

22 сентября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Лилиана Беттенкур (Liliane Bettencourt), наследница компании L`Oreal, умерла в возрасте 94 лет. Французская миллиардерша, чья семья основала косметическую империю, до сих пор владела крупнейшим пакетом акций.Беттенкур, представленная Forbes как самая богатая женщина в мире, была наследницей компании, основанной чуть более века назад создателем краски для волос. Ее смерть открывает новую фазу для L`Oreal, четвертой по величине листинговой компании Франции. Ее дочь Франсуаза Беттанкур-Мейерс, которая также входит в совет директоров L`Oreal вместе со своим сыном, сказала в своем заявлении, что семья осталась приверженной компании и ее команде управления.«Моя мать ушла мирно», - сказала Бетанкур-Мейерс, добавив, что та умерла в среду вечером в своем доме в Париже.В 2011 году Жан-Поль Агон был назначен председателем и исполнительным директором L`Oreal, которая также владеет брендами Lancome, Maybelline и шампуней Garnier. Также L`Oreal имеет 23% акций швейцарского производителя продуктов Nestle.