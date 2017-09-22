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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДля поклонников Стивена Кинга сделали тур по городу из Оно
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Для поклонников Стивена Кинга сделали тур по городу из «Оно»


Для поклонников Стивена Кинга сделали тур по городу из Оно
Фото: AmericaRU.com
В штате Мэн в небольшом городке Бангор организован тур для поклонников «короля ужасов» Стивена Кинга (Stephen King). Именно этот город стал основой для его произведения «Оно».

И книга, и фильм «Оно» стали феноменом поп-культуры и сделали писателя невероятно популярным. После выхода новой версии этой истории в Бангоре организован тур по городу. Именно это место стало прототипом городка Дэрри, где появился клоун-монстр.

Тур проводит всех желающих по ключевым местам, описанным в произведении. Всего он охватывает 30 мест, включая те, где жил и работал Стивен Кинг, его нынешнюю резиденцию, и те, что вдохновили его на истории. Здесь же находится кладбище, описанное позднее в «Кладбище домашних животных». Экскурсия длится около 3 часов.

Стивен Кинг, который отметил свое 71-летие, провел большую часть своей жизни в штате Мэн, и многие его истории происходят в этих местах.
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