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Главная страница → Раздел: События/СкандалыБывший босс мафии по прозвищу Сэмми Бык вышел из тюрьмы
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Бывший босс мафии по прозвищу Сэмми Бык вышел из тюрьмы


Бывший босс мафии по прозвищу Сэмми Бык вышел из тюрьмы
Фото: AmericaRU.com
Бывший мафиозный босс Сальваторе Гравано по прозвищу Сэмми Бык (Salvatore «Sammy the Bull» Gravano) выпущен на свободу из тюрьмы Аризоны.

Теперь бывший гангстер - свободный человек. По сообщению Аризонского отдела исправительных учреждений, хотя Гравано освобожден из-за решетки, он будет оставаться на пожизненном федеральном условно-досрочном освобождении.
Гравано помог посадить Джона Готти, главного босса и других мафиози. По сути, он дал информацию федеральным следователям на целую мафиозную семью. В тюрьму Аризоны его посадили за торговлю экстази в крупных размера – его наркотическая сеть приносила ему 500 тысяч долларов в неделю.

Он был арестован в 2000 году, а в сентябре 2002 года был приговорен к 20 годам лишения свободы. Дочь Гравано Карен участвует в реалити-шоу Mob Wives.
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