Мелания – самая популярная из Трампов

Фото: AmericaRU.com
Согласно новому опросу CNN, Мелания не только более популярна, чем ее муж, но и за последние несколько месяцев ее популярность значительно выросла. Порядка 44% респондентов говорят, что у них сложилось благоприятное мнение о Мелании, и только 35% испытывают к ней неприязнь. В отношении Дональда Трампа ситуация противоположная – 41% к нему благосклонен, 57% - нет.
Мелания является единственной из четырех членов семьи Трампа, о которых спрашивали американцев, с положительным результатом. Иванку Трамп хорошо воспринимает 41%, ее мужа Джареда Кушнера – только 20%.
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