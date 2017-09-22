Мелания – самая популярная из Трампов

22 сентября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Первая леди США, жена Президента Дональда Трампа (Donald Trump) Мелания (Melania Trump) оказалась самой популярной в семье.Согласно новому опросу CNN, Мелания не только более популярна, чем ее муж, но и за последние несколько месяцев ее популярность значительно выросла. Порядка 44% респондентов говорят, что у них сложилось благоприятное мнение о Мелании, и только 35% испытывают к ней неприязнь. В отношении Дональда Трампа ситуация противоположная – 41% к нему благосклонен, 57% - нет.Мелания является единственной из четырех членов семьи Трампа, о которых спрашивали американцев, с положительным результатом. Иванку Трамп хорошо воспринимает 41%, ее мужа Джареда Кушнера – только 20%.