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В морской пехоте США впервые офицером стала женщина


В морской пехоте США впервые офицером стала женщина
Фото: AmericaRU.com
Женщина впервые становится офицером морской пехоты Соединенных Штатов. Первый раз за 242-летнюю историю морской пехоты женщина получит такое звание.

После завершения изнурительного 13-недельного учебного курса из 3- женщин выбрана одна, которая будет удостоена такой чести. Курс стал доступным для женщин лишь в 2012 году.

Около 25% мужчин не проходят его, поскольку это связано с длительными походами с тяжелым снаряжением и жестокими курсами прохождения препятствий, которые должны имитировать стрессовые условия боя. Для женщин такая подготовка становится еще тяжелее.

Ранее женщины могли служить в пехоте, танковых подразделениях и артиллерии. И только с 2013 года они получили возможность служить в морской пехоте.
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