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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСнежная буря в Сьерра-Неваде в последний день лета оказалась смертоносной
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Снежная буря в Сьерра-Неваде в последний день лета оказалась смертоносной


Снежная буря в Сьерра-Неваде в последний день лета оказалась смертоносной
Фото: AmericaRU.com
В горах Сьерра-Невада в Калифорнии выпал снег в последний день лета, 21 сентября. Снежная буря стала смертоносной – она стала причиной крупной аварии на дороге с участием 16 машин.

Сообщается, что, по меньшей мере, один человек погиб во время катастрофы на трассе, которая произошла между Сиско Гроув и Эмигрант Гэп. Дорожная полиция сообщает, что во время крушения дорога была покрыта слоем льда. Национальная служба погоды предупредила о приходе зимней погоды в район озера Тахо в четверг, последний день лета.

По предварительным данным, в округе выпало около 12 сантиметров снега, включая шоссе 80 в горах. В районе пиков Сьерра-Невада осадки составили около 20 см.

Согласно новым данным, опубликованным НАСА в апреле, уровни снежного покрова в Сьерра сейчас больше, чем за последние четыре года, вместе взятые, и близки к историческому максимуму. Снег в этом районе является основным источником воды для залива Сан-Франциско и центральной долины Калифорнии.
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