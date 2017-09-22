Учитель из Арканзаса занималась сексом с 4 учениками, с 2 – в один день

22 сентября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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Учительница из средней школы Арканзаса арестована за секс со своими учениками. С двумя она встречалась в один день.Джесси Лорен Голин (Jessie Lorene Goline), учитель искусства в средней школе Маркет Три в северо-восточном Арканзасе предположительно имела сексуальные отношения с четырьмя учениками. Трое посещали ее уроки, и один парень учится в школе округа Ист Поинсетт. Двадцатипятилетняя учительница обвиняется в совращении несовершеннолених и сексуальных домогательствах. Одному из учеников – меньше 18 лет.В одном из случаев Голин отвезла ученика в свою квартиру, где они занимались сексом, затем вернулась в школу. Позже в тот же день Голин привезла другого ученика к себе домой и также занималась с ним сексом. Поскольку она нарушила этику поведения, Департамента образования штата Арканзас уволил Голин 19 июня, до начала суда.