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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВоспалительное заболевание кишечника у детей связано с развитием рака
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Воспалительное заболевание кишечника у детей связано с развитием рака


Воспалительное заболевание кишечника у детей связано с развитием рака
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что дети, страдающие воспалительным заболеванием кишечника, имеют более высокий риск развития рака - особенно рака желудочно-кишечного тракта - как в детском, так и в более позднем возрасте.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ». Специалисты Каролинского института в Швеции отметили, что повышенный риск рака у детей с воспалительным заболеванием кишечника сохраняется и во взрослой жизни и не уменьшается, учитывая разработку новых способов борьбы с болезнью.
Ученые также заявили, что они обнаружили более высокий относительный риск развития рака, абсолютный риск - низок. По сравнению со здоровыми людьми, был один дополнительный случай рака на каждые 556 человек, страдающих воспалительным заболеванием кишечника.

Воспалительное заболевание кишечника классифицируется как аутоиммунное расстройство, то есть заболевание, которое возникает, когда иммунная система ошибочно атакует собственную ткань организма, в данном случае кишечник. Точные причины заболевания до сих пор неизвестны, но ученые считают, что экологические факторы могут вызвать его у генетически предрасположенных людей.
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