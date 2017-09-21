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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПереизбыток и недостаток магния может вызвать деменцию
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Переизбыток и недостаток магния может вызвать деменцию


Переизбыток и недостаток магния может вызвать деменцию
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование предполагает, что очень высокие и очень низкие уровни магния могут увеличить риск развития деменции. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Neurology».

Специалисты медицинского центра при Университете Эразма в Роттердаме, Нидерланды, измерили уровни магния почти 9700 человек в возрасте около 64 лет. У участников не было слабоумия в начале исследования. Низкий уровень магния определяли по отметке 0,79 ммоль на литр или ниже, а высокий - равный или превышающий 0,90 ммоль на литр.

Исследователи учли возраст, пол, образование, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, функции почек и другие сопутствующие заболевания. За 8 лет эксперимента у 823 человек развилась деменция. Из них у 662 человек диагностировали болезнь Альцгеймера. Что касается уровней магния, то у пациентов с высоким и низким уровнем магния было на 30 процентов больше шансов развития данного заболевания.
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