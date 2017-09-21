Домашние животные и вредители могут предотвратить астму у детей

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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, около 8 процентов детей в возрасте до 18 лет страдают астмой. Давно известно, что как только у ребенка развилась астма, воздействие определенных аллергенов может ухудшить симптомы болезни. Детям, страдающим астмой, следует избегать пыльцы, домашних животных или пылевых клещей.
Однако специалисты Университета Висконсина-Мэдисона обнаружили, что домашние животные, как и другие аллергены, могут оказывать положительное воздействие. Они отметили, что если дети подвергаются воздействию аллергенов до 3 лет, то это им только на пользу.
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