Учительница проиграла школьные деньги в сумме 90 тысяч долларов в казино

21 сентября 2017 года, 19:57

Фото: AmericaRU.com

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Преподаватель средней школы из штата Дакота Лидия Джонсон (Lydia Johnson), которой доверили организовывать различные школьные мероприятия для учеников, включая выпускные праздники и путешествия с родителями, проиграла школьные деньги в казино.«Школа доверила ей деньги, чтобы она вкладывала их в школьные акции, но она вложила их в игровые автоматы», - сказал прокурор Эрик Смит (Eric Smith).29-летней Джонсон из городка Макомб грозит лишение свободы до 10 лет за хищение у некоммерческой организации суммы от тысячи до 20 тысяч долларов.Джонсон была организатором школьных мероприятий с 1 июля 2016 года и отвечала за входящие и исходящие средства, связанные со школьной деятельностью.Еще 3 мая школьная администрация заметила некоторые расхождения в финансовых отчетах и заподозрила Джонсон, которая была отправлена в административный отпуск, и ей запретили любое пребывание в стенах школы во время отпуска. Школа обратилась за помощью к шерифу, ив ходе дальнейшего расследования выяснилось, что Джонсон тратила на мероприятия гораздо меньше, чем было выделено.«Думаю, многие ученики надолго запомнят свой неудавшийся выпускной», - сказал шериф Энтони Уикершэм (Anthony Wickersham).