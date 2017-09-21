Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:05 pm | Чикаго 1:05 pm | Сан-Франциско 11:05 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыГлухой латиноамериканец убит полицией, потому что не слышал их предупреждений
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Глухой латиноамериканец убит полицией, потому что не слышал их предупреждений


Глухой латиноамериканец убит полицией, потому что не слышал их предупреждений
Фото: AmericaRU.com
Полиция Оклахома-Сити застрелила человека, который, по их словам, двигался на них с металлической трубой. Как выяснилось позже, убитый оказался глухим.

Сотрудники полиции прибыли на место аварии после вызова и увидели там 35-летнего Мигеля Санчеса (Magdiel Sanchez) с металлической трубой длиной в два фута. Капитан Бо Мэтьюз (Bo Mathews) рассказал, что полицейские приказали Санчесу бросить предмет и лечь на землю, когда тот двинулся в их сторону.

«Рядом были свидетели, которые кричали, что этот человек глухой и не слышит нас, но на тот момент мы не слышали», - сказал Мэтьюз.

У одного из сотрудников полиции был тазер, а у второго пистолет, они выстрелили одновременно, когда Санчес был в 15-ти футах от них.

«В такой сложной ситуации, когда вы достали оружие и целитесь, у вас появляется так называемое туннельное зрение, и все ваше внимание сосредоточено на подозреваемом, - сообщил Мэтьюз журналистам. – Я не знаю, о чем думали сотрудники, но вполне вероятно, что они просто не слышали, что творится вокруг».

«Мы кричали, что он не может слышать. Я думаю, он просто хотел им сообщить о происшествии, но был расстроен, а с палкой ходил, потому что в округе много бродячих собак», - рассказал Хулио Райос (Julio Rayos), свидетель. Также он добавил, что у Санчеса была инвалидность, связанная с нарушениями в развитии.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117609
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus