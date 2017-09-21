Глухой латиноамериканец убит полицией, потому что не слышал их предупреждений

Фото: AmericaRU.com
Сотрудники полиции прибыли на место аварии после вызова и увидели там 35-летнего Мигеля Санчеса (Magdiel Sanchez) с металлической трубой длиной в два фута. Капитан Бо Мэтьюз (Bo Mathews) рассказал, что полицейские приказали Санчесу бросить предмет и лечь на землю, когда тот двинулся в их сторону.
«Рядом были свидетели, которые кричали, что этот человек глухой и не слышит нас, но на тот момент мы не слышали», - сказал Мэтьюз.
У одного из сотрудников полиции был тазер, а у второго пистолет, они выстрелили одновременно, когда Санчес был в 15-ти футах от них.
«В такой сложной ситуации, когда вы достали оружие и целитесь, у вас появляется так называемое туннельное зрение, и все ваше внимание сосредоточено на подозреваемом, - сообщил Мэтьюз журналистам. – Я не знаю, о чем думали сотрудники, но вполне вероятно, что они просто не слышали, что творится вокруг».
«Мы кричали, что он не может слышать. Я думаю, он просто хотел им сообщить о происшествии, но был расстроен, а с палкой ходил, потому что в округе много бродячих собак», - рассказал Хулио Райос (Julio Rayos), свидетель. Также он добавил, что у Санчеса была инвалидность, связанная с нарушениями в развитии.
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