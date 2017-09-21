Россия угрожает ударить по войскам США в Сирии и их союзникам

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Это заявление было вызвано ростом напряжения в сирийской пустыне между США и ее курдско-арабскими союзниками с одной стороны, и Россией с войсками Башара Асада с другой, после того как две группировки войск сошлись в опасной близости после отступления войск ИГИЛ.
Российский генерал-майор Игорь Конашенков (Igor Konashenkov) заявил, что поддерживаемые США сирийские демократические силы дважды обстреляли позиции правительственных войск Сирии, которым помогают российские спецподразделения.
«Попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС (Сирийские демократические силы), будут немедленно пресекаться. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения», — заявил Конашенков.
Предыдущие тесные столкновения между США и Россией в Сирии были урегулированы с помощью ряда соглашений, по которым регламентировалось, где и как могут действовать обе стороны. На территориях, освобожденных от ИГИЛ, таких соглашений пока нет.
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