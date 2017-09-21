Мужчина поджег дом, убив своих сыновей

21 сентября 2017 года, 17:09

Фото: AmericaRU.com

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Полиция города Блумингтон, штат Иллинойс, сообщает, что 33-летний мужчина убил двух своих сыновей, после чего поджег дом. В результате пожара мужчина погиб, его жена госпитализирована.Тела погибших были обнаружены в подвале дома: отец семьи Эрик Рингенберг (Eric Ringenberg) и двое его маленьких сыновей. Экспертиза показала, что дети были задушены, в связи с чем полиция считает, что поджог был самоубийством. Рингенберг поджег дом из подвала, а когда пожарная сигнализация разбудила его жену, та стала искать телефон, чтобы вызвать пожарных. Однако позднее на камерах наблюдения, которые были в доме, полиция увидела, что Эрик спрятал все телефоны. Не найдя членов своей семьи, женщина выбежала на улицу, чтобы попросить помощи у соседей. Из-за отравления дымом ее госпитализировали.По словам полиции, записи с камер наблюдения позволяют точно установить, что мужчина намеренно совершил поджог после смерти детей, которых он задушил.