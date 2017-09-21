Соц. сети возмутило изображение пениса в детском мультике

Фото: AmericaRU.com
Первой, кто поделилась изображением, была обеспокоенная мать Чей Робинсон (Chey Robinson), которая написала на Facebook: «Пожалуйста, не забывайте, что это смотрят ваши дети. Я НЕ редактировала никаких изображений, это скриншот из «Пчелы Майи» 35 серия первого сезона. Подобного не должно быть в детском мультфильме, и я не понимаю, почему дети должны видеть что-то похожее».
Оскорбительный фрагмент содержит 35-я серия первого сезона, и Netflix пока не сделал никаких заявлений по поводу непристойного рисунка или удаления серии. Также пока неясно будет ли студия переделывать эту серию, чтобы снова вернуть в эфир.
«Пчела Майя» - это детская книга немецкого писателя Вальдемара Бонзельса (Waldemar Bonsels), которая была неоднократно экранизирована в виде мультсериалов. В 2012 году, ровно через сто лет после выхода самой книги, на экраны вышел 3D сериал от «Studio 100 Animation». Netflix является дистрибьютором шоу.
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