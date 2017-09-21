Брак президента Трампа и Мелании возможно находится под угрозой

21 сентября 2017 года, 16:18

Фото: AmericaRU.com

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Недавно президент Дональд Трамп ошеломил публику, когда поприветствовал свою жену на сцене фирменным рукопожатием. Специалист по языку тела сделала вывод, что это заставило первую пару «выглядеть ужасно».Во время выступления на базе Эндрюс в штате Мэриленд президент Трамп пожал руку Мелании после того, как она представила его перед семьями военных. «Иди, присядь, милая», - сказал ей Трамп, мягко подтолкнув со сцены.Социальные медиа не остались равнодушными к этому приветствию. Специалист по языку тела доктор Лиллиан Гласс (Lillian Glass) предупреждает, что это может быть тревожным сигналом в их браке.«Это заставляет их выглядеть ужасно, будто их брак находится под угрозой», - сказала Гласс в интервью AOL News.Впрочем Гласс предполагает, что на Дональда Трампа могла повлиять обстановка встречи, так как президент не совсем понимал, как себя вести на публичных военных мероприятиях.«Большинство политиков знают, что делать и как себя вести, будь то встречи с иностранными представителями или с военными, а у Трампа этого нет», - говорит Гласс.