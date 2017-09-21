Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:43 am | Чикаго 9:43 am | Сан-Франциско 7:43 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыБрак президента Трампа и Мелании возможно находится под угрозой
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Брак президента Трампа и Мелании возможно находится под угрозой


Брак президента Трампа и Мелании возможно находится под угрозой
Фото: AmericaRU.com
Недавно президент Дональд Трамп ошеломил публику, когда поприветствовал свою жену на сцене фирменным рукопожатием. Специалист по языку тела сделала вывод, что это заставило первую пару «выглядеть ужасно».

Во время выступления на базе Эндрюс в штате Мэриленд президент Трамп пожал руку Мелании после того, как она представила его перед семьями военных. «Иди, присядь, милая», - сказал ей Трамп, мягко подтолкнув со сцены.

Социальные медиа не остались равнодушными к этому приветствию. Специалист по языку тела доктор Лиллиан Гласс (Lillian Glass) предупреждает, что это может быть тревожным сигналом в их браке.

«Это заставляет их выглядеть ужасно, будто их брак находится под угрозой», - сказала Гласс в интервью AOL News.

Впрочем Гласс предполагает, что на Дональда Трампа могла повлиять обстановка встречи, так как президент не совсем понимал, как себя вести на публичных военных мероприятиях.

«Большинство политиков знают, что делать и как себя вести, будь то встречи с иностранными представителями или с военными, а у Трампа этого нет», - говорит Гласс.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117601
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus