Электронные сигареты с никотином повреждают сердце с первой затяжки

Фото: AmericaRU.com
Команда исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе протестировала 33 некурящих человека. Им предложили в разное время в течение длительного разрыва по времени выкурить электронную сигарету, чтобы определить влияние на адреналин и работу сердца.
Участников попросили в один из дней выкурить электронную сигарету с никотином, без никотина (с тем же ароматизатором) в другой, в третий – пустую для контроля.
Доктор Холли Р. Мидкекауфф (Holly R. Middlekauff) и ее коллеги обнаружили, что участники показали аномалию «вариабельности сердечного ритма» (HRV), которая свидетельствует об увеличении уровня адреналина после использования электронной сигареты с никотином. Эти повышенные уровни адреналина были связаны с ингаляционным никотином, а не с компонентами никотина в электронном сигарете.
«Важно отметить, что эта аномальная картина такая же, как при повышенном риске сердечной деятельности», - отметила автор.
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