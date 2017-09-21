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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЭлектронные сигареты с никотином повреждают сердце с первой затяжки
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Электронные сигареты с никотином повреждают сердце с первой затяжки


Электронные сигареты с никотином повреждают сердце с первой затяжки
Фото: AmericaRU.com
Многие начинают пользоваться к электронным сигаретам, чтобы помочь себе отказаться от никотина, перейдя на более низкие дозы. Тем не менее, исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации сердца, обнаружило, что электронные сигареты с никотином могут повредить сердце с первой же затяжки.

Команда исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе протестировала 33 некурящих человека. Им предложили в разное время в течение длительного разрыва по времени выкурить электронную сигарету, чтобы определить влияние на адреналин и работу сердца.

Участников попросили в один из дней выкурить электронную сигарету с никотином, без никотина (с тем же ароматизатором) в другой, в третий – пустую для контроля.
Доктор Холли Р. Мидкекауфф (Holly R. Middlekauff) и ее коллеги обнаружили, что участники показали аномалию «вариабельности сердечного ритма» (HRV), которая свидетельствует об увеличении уровня адреналина после использования электронной сигареты с никотином. Эти повышенные уровни адреналина были связаны с ингаляционным никотином, а не с компонентами никотина в электронном сигарете.

«Важно отметить, что эта аномальная картина такая же, как при повышенном риске сердечной деятельности», - отметила автор.
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