Жесткое разделение пола среди детей ведет к депрессиям и самоубийству

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Анализ Всемирной организации здравоохранения и Школы общественного здоровья Джона Хопкинса показывают, что жесткие гендерные нормы могут устанавливаться у детей в возрасте 10 или 11 лет, и это может привести к пагубным последствиям в подростковом возрасте и позднее.
Исследователи обнаружили, что гендерные роли, как правило, впервые вводятся детям в домашних условиях и далее укрепляются по мере их взросления братьями и сестрами, одноклассниками, тренерами, духовенством и взрослыми в целом. По словам исследователей, независимо от того, где растут дети, гендерные стереотипы преобладают и имеют серьезные последствия для девочек и мальчиков.
«Миф о том, что девочки слабы и мальчики сильны, что девочки уязвимы, а мальчики агрессивны, настолько глобально распространен, что мы видели, как это происходит снова и снова на пяти континентах, - сказал Роберт Блум (Robert Blum), ведущий исследователь исследования. – Девочка говорят, что их тела – это мишень, и если не будут прикрываться или держать подальше от мальчиков, то последствия будут серьезными. Девочки позднее платят высокую цену за такое воспитание».
По данным Национального института здоровья, по сравнению с мальчиками девочки в два раза чаще испытывают депрессию в возрасте до 16 лет. И хотя мужчины в четыре раза чаще умирают от самоубийства, чем женщины, девочки-подростки чаще пытаются совершить самоубийство.
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