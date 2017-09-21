Жесткое разделение пола среди детей ведет к депрессиям и самоубийству

21 сентября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование обнаружило, что жесткие гендерные стереотипы, установленные для детей, становятся причиной депрессий, насилия и риска самоубийства.Анализ Всемирной организации здравоохранения и Школы общественного здоровья Джона Хопкинса показывают, что жесткие гендерные нормы могут устанавливаться у детей в возрасте 10 или 11 лет, и это может привести к пагубным последствиям в подростковом возрасте и позднее.Исследователи обнаружили, что гендерные роли, как правило, впервые вводятся детям в домашних условиях и далее укрепляются по мере их взросления братьями и сестрами, одноклассниками, тренерами, духовенством и взрослыми в целом. По словам исследователей, независимо от того, где растут дети, гендерные стереотипы преобладают и имеют серьезные последствия для девочек и мальчиков.«Миф о том, что девочки слабы и мальчики сильны, что девочки уязвимы, а мальчики агрессивны, настолько глобально распространен, что мы видели, как это происходит снова и снова на пяти континентах, - сказал Роберт Блум (Robert Blum), ведущий исследователь исследования. – Девочка говорят, что их тела – это мишень, и если не будут прикрываться или держать подальше от мальчиков, то последствия будут серьезными. Девочки позднее платят высокую цену за такое воспитание».По данным Национального института здоровья, по сравнению с мальчиками девочки в два раза чаще испытывают депрессию в возрасте до 16 лет. И хотя мужчины в четыре раза чаще умирают от самоубийства, чем женщины, девочки-подростки чаще пытаются совершить самоубийство.