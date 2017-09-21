На раскаленном Меркурии может быть много льда

21 сентября 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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На поверхности Меркурия может быть намного больше льда, чем предполагалось ранее, показало новое исследование.В частности, ученые считают, что некоторые из кратеров Меркурия, постоянно затененных от солнечных лучей Солнца, могут содержать замороженную воду. Также есть данные, что мелки залежи льда разбросаны по северному полюсу Меркурия, как внутри кратеров, так и в затененной местности между кратерами.«Предполагается, что поверхностный лед на Меркурии существует преимущественно в крупных кратерах, но мы также имеем данные о существовании мелких скоплений», - говорит ведущий автор исследования Ариэль Дойч (Ariel Deutsch) из университета Брауна в Провиденсе, Род-Айленд.Исследование опубликовано в Geophysical Research Letters.Идея о том, что Меркурий может содержать замороженную воду, возникла в 1990-х годах, когда наземные радиолокационные телескопы обнаружили сильно отражающие области внутри нескольких кратеров вблизи полюсов Меркурия. Ось планеты не имеет большого наклона, поэтому на ее полюса падает мало прямых солнечных лучей, и на краях некоторых кратеров также нет солнечных лучей. Поскольку у планеты нет атмосферы, температура в тени позволяет жидкости оставаться ледяной.