Хаббл обнаружил уникальный объект в Солнечной системе

21 сентября 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

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Космический телескоп Хаббл нашел необычный астероид в нашей системе. Точнее, это два астероида, «слитые» в пару.Двойной астероид 288P находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Объект уникален, поскольку он представляет собой пару астероидов, но также он ведет себя как комета.С помощью космического телескопа NASA / ESA Хаббл группа астрономов определила характеристики необычного объекта - астероиды вращаются вокруг друг друга и имеют вид кометы (яркую кому и длинный хвост). Это первый известный бинарный астероид, также классифицируемый как комета. Астероиды имеют почти одинаковую массу и размер, расположены друг от друга на расстоянии 100 км.«Мы обнаружили сильные признаки сублимации водяного льда из-за увеличения солнечного нагрева, подобно тому, как создается хвост кометы, - объясняет Джессика Агарвал (Jessica Agarwal), автор исследования.Анализ опубликован в журнале Nature.