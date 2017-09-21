У берегов Японии произошло землетрясение силой 6 баллов

Фото: AmericaRU.com
Геологическая служба США сообщает, что землетрясение магнитудой 6,1 баллов произошло в океане, в 283 километрах к юго-востоку от города Камаиши и более чем в 322 км к востоку от Фукусимы.
Серьезное землетрясение и цунами в 2011 году вызвали аварию на трех реакторах АЭС Фукусима. Это была худшая атомная авария в мире, произошедшая после 1986 года в Чернобыле, и компания Tokyo Electric все еще пытается очистить и демонтировать реакторы.
Напомним, вчера произошло также два толчка в Мексике и Сиккиме.
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