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У берегов Японии произошло землетрясение силой 6 баллов


У берегов Японии произошло землетрясение силой 6 баллов
Фото: AmericaRU.com
У японского побережья произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Толчок случился недалеко от берега Фукусимы, где находится пострадавшая от другого землетрясения АЭС. Метеорологи говорят, что в этот раз цунами не будет.

Геологическая служба США сообщает, что землетрясение магнитудой 6,1 баллов произошло в океане, в 283 километрах к юго-востоку от города Камаиши и более чем в 322 км к востоку от Фукусимы.

Серьезное землетрясение и цунами в 2011 году вызвали аварию на трех реакторах АЭС Фукусима. Это была худшая атомная авария в мире, произошедшая после 1986 года в Чернобыле, и компания Tokyo Electric все еще пытается очистить и демонтировать реакторы.

Напомним, вчера произошло также два толчка в Мексике и Сиккиме.
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