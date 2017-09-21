У берегов Японии произошло землетрясение силой 6 баллов

21 сентября 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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У японского побережья произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Толчок случился недалеко от берега Фукусимы, где находится пострадавшая от другого землетрясения АЭС. Метеорологи говорят, что в этот раз цунами не будет.Геологическая служба США сообщает, что землетрясение магнитудой 6,1 баллов произошло в океане, в 283 километрах к юго-востоку от города Камаиши и более чем в 322 км к востоку от Фукусимы.Серьезное землетрясение и цунами в 2011 году вызвали аварию на трех реакторах АЭС Фукусима. Это была худшая атомная авария в мире, произошедшая после 1986 года в Чернобыле, и компания Tokyo Electric все еще пытается очистить и демонтировать реакторы.Напомним, вчера произошло также два толчка в Мексике и Сиккиме.