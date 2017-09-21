Сан-Франциско, Окленд обвиняют нефтяных гигантов в повышении уровня моря

21 сентября 2017 года, 12:15

Фото: AmericaRU.com

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Города Окленд и Сан-Франциско подали в суд на пять крупных нефтяных компаний во вторник, заявив, что они должны покрывать расходы на создание заслонов и другие проекта по предотвращению поднятия уровня моря, необходимые для защиты городов от последствий изменения климата.«Эти компании, работающие на ископаемом топливе, получали прибыль в течение десятилетий, зная, что они угрожают жизни наших городов», - говорится в заявлении адвоката Денниса Эрреры (Dennis Herrera), который представляет истцов.В двух судебных исках обвиняются BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell в дезинформации с целью обмануть общественность в отношении опасностей, связанных с добычей ископаемого топлива на планете.Согласно искам, компании знали о рисках изменения климата, связанных с ископаемым топливом, еще в 1968 году, когда исследование доказало, что выбросы углекислого газа «почти наверняка» вызывают повышение температуры и повышение уровня моря.«Эти компании знали, что изменение климата из-за добычи нефти и газа было реальным, они знали, что это вызвано их продуктами, и они лгали, чтобы скрыть эти знания и защитить свои астрономические прибыли», - заявила адвокат Окленда Барбара Дж. Паркер.