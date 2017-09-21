Йоко Оно заставляет польскую компанию поменять название газировки «Джон Лемон»

21 сентября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Бывшая жена музыканта Джона Леннона, художница Йоко Оно (Yoko Ono) собирается обратиться в суд по поводу нарушения авторских прав. Она требует, чтобы польский производитель поменял название лимонада «Джон Лемон».Йоко Оно вынуждает польскую компанию по производству напитков сменить название продукта, поскольку польский бренд нарушает ее права на имя покойного мужа. Компания Lemonade Alternative Drinks согласилась изменить название на «On Lemon» после того, как Оно написал компании и ее дистрибьюторам по всей Европе, предупреждая, что продолжающееся нарушение может привести к штрафам в 6 тысяч долларов в день.Сообщается, что компания включила е намеки на Леннона в своих маркетинговых материалах, используя фразу «Let it be» - название альбома Beatles 1970 года - и пару круглых очков, подобный тому, что носил музыкант.