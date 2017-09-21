Умер профессиональный футболист и актер Берни Кейси

21 сентября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/117585

Американский профессиональный футболист, который стал актером и художником, Берни Кейси (Bernie Casey) умер в возрасте 78 лет.Кейси умер во вторник в Лос-Анджелесе после короткой болезни, заявила его агент Эрин Коннор.Он родился в Западной Вирджинии в 1939 году и вырос в Колумбусе, штат Огайо, Кейси преуспел в легкой атлетике и футболе, он окончил Боулинг-Гринский государственный университет по спортивной стипендии. Он играл в футбольных командах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, затем получил степень магистра изобразительного искусства в своем же университете.Кейси стал актером, впервые появившись в сиквеле «Великолепной семерки» в 1969 году. Затем он снялся в 35 фильмах. Кроме того, он сыграл в нескольких эпизодах «Звездного пути» и «Она написала убийство».