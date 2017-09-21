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Умер профессиональный футболист и актер Берни Кейси


Умер профессиональный футболист и актер Берни Кейси
Фото: AmericaRU.com
Американский профессиональный футболист, который стал актером и художником, Берни Кейси (Bernie Casey) умер в возрасте 78 лет.

Кейси умер во вторник в Лос-Анджелесе после короткой болезни, заявила его агент Эрин Коннор.

Он родился в Западной Вирджинии в 1939 году и вырос в Колумбусе, штат Огайо, Кейси преуспел в легкой атлетике и футболе, он окончил Боулинг-Гринский государственный университет по спортивной стипендии. Он играл в футбольных командах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, затем получил степень магистра изобразительного искусства в своем же университете.

Кейси стал актером, впервые появившись в сиквеле «Великолепной семерки» в 1969 году. Затем он снялся в 35 фильмах. Кроме того, он сыграл в нескольких эпизодах «Звездного пути» и «Она написала убийство».
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