Умер профессиональный футболист и актер Берни Кейси

Фото: AmericaRU.com
Кейси умер во вторник в Лос-Анджелесе после короткой болезни, заявила его агент Эрин Коннор.
Он родился в Западной Вирджинии в 1939 году и вырос в Колумбусе, штат Огайо, Кейси преуспел в легкой атлетике и футболе, он окончил Боулинг-Гринский государственный университет по спортивной стипендии. Он играл в футбольных командах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, затем получил степень магистра изобразительного искусства в своем же университете.
Кейси стал актером, впервые появившись в сиквеле «Великолепной семерки» в 1969 году. Затем он снялся в 35 фильмах. Кроме того, он сыграл в нескольких эпизодах «Звездного пути» и «Она написала убийство».
Читайте также последние новости раздела "Некролог":
- Человек, который спас мир от ядерной войны, умер →
- Умер актер Гарри Стэнтон →
- Звезда «Клана Сопрано» Фрэнк Винсент умер в возрасте 80 лет →
- Эдит Виндзор, активистка за однополые браки, умерла в 88 лет →
- Умер Тоби Хупер, режиссер «Техасской резни бензопилой» →
- Бодибилдер Рич Пиана скончался в возрасте 46 лет →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117585
http://www.americaru.com/news/117585