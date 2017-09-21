Пятилетнего мальчика подозревают в терроризме

21 сентября 2017 года, 11:55

Фото: AmericaRU.com

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Жители Модесто в шоке, что игра их 5-летнего сына в школе привела к тому, что его отстранили от занятий и хотят выгнать насовсем. Ребенка подозревают в терроризме.Пятилетний Джексон Райли (Jackson Riley) посещает государственную школу в Модесто. Ему предписано не посещать занятия «из-за террористической угрозы». Инцидент произошел 31 августа - отец Джексона Ян Райли получил звонок из школы. Ему сказали, что ребенок отказался снять в рюкзак, потому что там бомба, и она взорвется, если он так сделает.Мальчика обвинили в создании террористической угрозы. Райли сказал, что Джексон любит своих учителей. «У нас там двое детей, и учителя потрясающие, - сказал отец. – Для нас такая реакция администрации на игру ребенка удивительна».Вначале школа отправила Райли письмо, в котором говорилось, что их сын был отстранен из-за «угрозы, запугивания или преследования других». Семье сказали, что это нарушение школьного кода. Когда Райли указал, что код применяется только к четвертому - двенадцатому классу, а не к детям вроде Джексона, школа согласилась и отправила второе письмо, в котором мальчика вовсе обвинили в терроризме.«Ребенок просто представил себя супергероем, который спасает всех. Мой сын никогда не угрожал взорвать школу», - подчеркнул Райли. Ребенку грозит полное исключение из школы.