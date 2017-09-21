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Главная страница → Раздел: ЭкономикаПобедитель Powerball обвиняется в сексуальном нападении на ребенка
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Победитель Powerball обвиняется в сексуальном нападении на ребенка


Победитель Powerball обвиняется в сексуальном нападении на ребенка
Фото: AmericaRU.com
Педро Кесада (Pedro Quezada) выиграл 338 долларов в лотерею в Powerball, который он приобрел в 2013 году в Eagle Liquors в Пассаике, штат Нью-Джерси. Теперь счастливчику не так повезло – его обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней девушки.

Сорокадевятилетний Кесада обвиняется по двум пунктам – сексуальном насилии и угрозе безопасности ребенка. Он насиловал девочку в течение трех лет, с возраста, когда ей было 11 лет.

Кесада, который теперь живет в Уэйну, может провести до 20 лет в тюрьме за сексуальное насилие и 10 лет по статье за угрозу в адрес ребенка.

Это не первый случай, когда Кесаду будут судить. Его бывшая подруга Инес Санчес подала на него иск с целью отсудить часть выигрыша и потребовала судью заморозить его активны, потому «она имела на них право».Санчес и Кесада жили вместе в течение 10 лет, вместе владели продуктовым магазином в Пасаике, у них появился общий ребенок. У них якобы было соглашение о том, что каждую неделю они будут вместе покупать лотерейные билеты. Было также предполагаемое письменное соглашение между Санчес и Кесадой, в котором говорилось, что она имеет право на долю выигрыша. Женщина отказалась от иска, когда Кесада согласился выплатить ей деньги.

Кроме того, после того, как Кесада переехала, его старые соседи также судились с ним, поскольку он не выплатил обещанную сумму за аренду.
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