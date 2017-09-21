Победитель Powerball обвиняется в сексуальном нападении на ребенка

21 сентября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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Педро Кесада (Pedro Quezada) выиграл 338 долларов в лотерею в Powerball, который он приобрел в 2013 году в Eagle Liquors в Пассаике, штат Нью-Джерси. Теперь счастливчику не так повезло – его обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней девушки.Сорокадевятилетний Кесада обвиняется по двум пунктам – сексуальном насилии и угрозе безопасности ребенка. Он насиловал девочку в течение трех лет, с возраста, когда ей было 11 лет.Кесада, который теперь живет в Уэйну, может провести до 20 лет в тюрьме за сексуальное насилие и 10 лет по статье за угрозу в адрес ребенка.Это не первый случай, когда Кесаду будут судить. Его бывшая подруга Инес Санчес подала на него иск с целью отсудить часть выигрыша и потребовала судью заморозить его активны, потому «она имела на них право».Санчес и Кесада жили вместе в течение 10 лет, вместе владели продуктовым магазином в Пасаике, у них появился общий ребенок. У них якобы было соглашение о том, что каждую неделю они будут вместе покупать лотерейные билеты. Было также предполагаемое письменное соглашение между Санчес и Кесадой, в котором говорилось, что она имеет право на долю выигрыша. Женщина отказалась от иска, когда Кесада согласился выплатить ей деньги.Кроме того, после того, как Кесада переехала, его старые соседи также судились с ним, поскольку он не выплатил обещанную сумму за аренду.