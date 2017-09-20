Учительница из средней школы обвиняется в педофилии

20 сентября 2017 года, 18:46

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/117579

Бывшую учительницу, которая подменяла учителя химии в средней школе штата Мичиган, обвиняют в сексуальных домогательствах к ученику-подростку.Эллисон Б. Моран (Allyson B. Moran) была арестована в четверг в штате Иллинойс и доставлена в окружную тюрьму Макон. Полиция сообщает, что 26-летняя бывшая учительница проживает в штате Иллинойс. Ее обвиняют в трех фактах уголовных сексуальных действий третьей степени, в которых участвовал ученик, а также в правонарушении четвертой степени. Жертве Моран на момент совершения преступления было меньше восемнадцати лет.В школе Моран подменяла учителя химии, а также тренировала футбольную команду для девочек. Полиция заявляет, что ее отношения с учеником случились в апреле, зафиксировано два случая занятия сексом в ее доме. В августе ученик сообщил об этом властям, и Моран во всем созналась. Ее освободили из тюрьмы под залог в 7500 долларов, слушание запланировано на 5 октября.