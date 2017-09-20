Google учредили антитеррористический фонд

20 сентября 2017 года, 18:06

Фото: AmericaRU.com

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В компании Google объявили, что предоставят около 1 миллиона фунтов стерлингов (1,3 млн. долларов) для финансирования проектов, которые помогут Великобритании бороться с экстремизмом.Премьер-министр Тереза Мэй (Theresa May) призывает технологические компании быть более активными в борьбе с экстремизмом в Интернете, о чем она готовит доклад для ООН.Ожидается, что она побудит Google, Facebook и Twitter идти «все дальше и быстрее» в разработке инструментов искусственного интеллекта, которые могут выявить террористическую пропаганду.В июне YouTube объявил о четырех новых шагах, которые были предприняты для борьбы с экстремистским контентом:- Улучшение обучения машин для удаления спорных видеороликов- Работа с 15 новыми экспертными группами, включая Антидиффамационную Лигу , No Hate Speech Movement и Институт стратегического диалога.- Более жесткое обращение с видео, которое не является незаконным, но было помечено пользователями как потенциальные нарушения политики в отношении разжигания ненависти и насильственного экстремизма- Перенаправление людей, которые ищут определенные ключевые слова, в список воспроизведения кураторских видеороликов YouTube, которые непосредственно противостоят и развенчают насильственные экстремистские сообщения.