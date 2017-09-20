Мелания Трамп не захотела быть образцом для подражания

20 сентября 2017 года, 17:44

Фото: AmericaRU.com

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В столице Хорватии пришлось убрать рекламные щиты, на которых красовалась Мелания Трамп (Melania Trump), с надписью: «Просто представьте, как далеко можно продвинуться, если немного знать английский», после обращения ее адвоката в суд.Рекламные щиты были частью маркетинговой кампании от частной школы английского языка в Загребе, которая агитировала хорватов изучать английский язык, напоминая о личном опыте первой леди из Словении.«Мы рады, что школа признала нарушение закона, и что они готовы удалить рекламные щиты», - сообщила адвокат первой леди Наташа Пирц-Мусар (Natasa Pirc-Musar). Нанять целую юридическую фирму в Словении Мелании Трамп пришлось давно, чтобы пресечь появления своего лица на сувенирных товарах, включая торты и нижнее белье.По словам Пирц-Мусар, хорватская школа принесла извинения. «Нам жаль, что рекламные щиты были неправильно восприняты, мы не подразумевали никакого оскорбительного контекста, а лишь хотели показать достойный образец для подражания», - заявили в школе.Мелания Трамп родилась в соседней Словении под фамилией Кнавс. Она покинула Словению в возрасте 20 лет, чтобы продолжить модельную карьеру, прежде чем встретить Дональда Трампа на вечеринке Fashion Week в Нью-Йорке в 1998 году.