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Мелания Трамп не захотела быть образцом для подражания


Мелания Трамп не захотела быть образцом для подражания
Фото: AmericaRU.com
В столице Хорватии пришлось убрать рекламные щиты, на которых красовалась Мелания Трамп (Melania Trump), с надписью: «Просто представьте, как далеко можно продвинуться, если немного знать английский», после обращения ее адвоката в суд.

Рекламные щиты были частью маркетинговой кампании от частной школы английского языка в Загребе, которая агитировала хорватов изучать английский язык, напоминая о личном опыте первой леди из Словении.

«Мы рады, что школа признала нарушение закона, и что они готовы удалить рекламные щиты», - сообщила адвокат первой леди Наташа Пирц-Мусар (Natasa Pirc-Musar). Нанять целую юридическую фирму в Словении Мелании Трамп пришлось давно, чтобы пресечь появления своего лица на сувенирных товарах, включая торты и нижнее белье.

По словам Пирц-Мусар, хорватская школа принесла извинения. «Нам жаль, что рекламные щиты были неправильно восприняты, мы не подразумевали никакого оскорбительного контекста, а лишь хотели показать достойный образец для подражания», - заявили в школе.

Мелания Трамп родилась в соседней Словении под фамилией Кнавс. Она покинула Словению в возрасте 20 лет, чтобы продолжить модельную карьеру, прежде чем встретить Дональда Трампа на вечеринке Fashion Week в Нью-Йорке в 1998 году.
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