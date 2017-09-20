Ученые обнаружили, что совы не теряют слух с возрастом

20 сентября 2017 года, 20:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/117573

Новое исследование показало, что если у пожилых людей будут уши, как у сипух, то слуховые аппараты им никогда не понадобятся.Птицы, чья чувствительность к звуку помогает им в поисках добычи, не страдают от потери слуха, когда становятся старше. Как и другие птицы, но в отличие от млекопитающих, включая людей, клетки их внутреннего уха способны регенерировать. У стареющих птиц наблюдается минимальная потеря слуха, но новое исследование показывает, что у сипух слух вообще не снижается. Напротив, у человека к 65 годам чувствительность слухового анализатора к высокочастотным звукам снижается на 30 децибел.Эксперимент не продемонстрировал никакой статистической разницы между слуховыми способностями молодых и очень пожилых сипух. «Отсутствие потери слуха у сов - это замечательно, учитывая, что средняя продолжительность жизни сипух довольно небольшая», - отметили авторы исследования из Университета Ольденбурга в Германии. В дикой природе птицы имеют среднюю продолжительность жизни всего три или четыре года. Ученые сказали, что понимание того, как сохраняется слух у птиц, может привести к новым методам лечения глухоты.Результаты были опубликованы в журнале «Proceedings of the Royal Society B».