Ученые обнаружили, что совы не теряют слух с возрастом

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Птицы, чья чувствительность к звуку помогает им в поисках добычи, не страдают от потери слуха, когда становятся старше. Как и другие птицы, но в отличие от млекопитающих, включая людей, клетки их внутреннего уха способны регенерировать. У стареющих птиц наблюдается минимальная потеря слуха, но новое исследование показывает, что у сипух слух вообще не снижается. Напротив, у человека к 65 годам чувствительность слухового анализатора к высокочастотным звукам снижается на 30 децибел.
Эксперимент не продемонстрировал никакой статистической разницы между слуховыми способностями молодых и очень пожилых сипух. «Отсутствие потери слуха у сов - это замечательно, учитывая, что средняя продолжительность жизни сипух довольно небольшая», - отметили авторы исследования из Университета Ольденбурга в Германии. В дикой природе птицы имеют среднюю продолжительность жизни всего три или четыре года. Ученые сказали, что понимание того, как сохраняется слух у птиц, может привести к новым методам лечения глухоты.
Результаты были опубликованы в журнале «Proceedings of the Royal Society B».
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