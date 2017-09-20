Депривация сна может уменьшить симптомы депрессии

20 сентября 2017 года, 19:57

Фото: AmericaRU.com

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В течение некоторого времени эксперты в области здравоохранения во всем мире подчеркивали важность сна для снижения симптомов депрессии. В последнем исследовании, проведенном в США, говорится об обратном.Исследователи проанализировали 66 экспериментов, чтобы понять, какие переменные либо увеличивают, либо уменьшают эффективность лечения депрессии депривацией сна. Они учли возраст, пол, прием медикаментов и другие факторы. Мета-анализ показал, что лишение сна было эффективным способом борьбы с депрессией.Депривация сна стала основной областью исследований в последние десятилетия. Терапия бодрствованием была разработана для быстрого облегчения основных депрессивных симптомов. Она была практически столь эффективной, как и антидепрессанты. Однако ученые до сих пор сомневаются в ее пользе.Результаты были опубликованы в журнале «Journal of Clinical Psychiatry».Какие продукты и травы помогут улучшить ваш сон?1. Стакан теплого молока.2. Вишня.3. Ашваганда.4. Солодка.5. Тагар.