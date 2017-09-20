Самые спортивные города США

20 сентября 2017 года, 19:33

Фото: AmericaRU.com

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Согласно результатам нового опроса, несколько городов в Колорадо и Калифорнии демонстрируют самый высокий уровень физической активности.В опросе, проведенном Gallup и Sharecare в 2015 и 2016 годах, приняли участие взрослые из 189 городов США. Участники ответили на вопросы об уровне их физической активности на предыдущей неделе. Ученые считали, что испытуемые тренируются регулярно, если последние говорили, что занимаются по 30 минут в день, три или более дней в неделю.В Боулдере, штат Колорадо, был самый высокий процент людей, регулярно занимающихся спортом - около 70 процентов взрослых жителей. Форт-Коллинз, штат Колорадо, занял второе место - около 68 процентов его жителей сообщили о регулярных тренировках. На третьем месте оказались Сан-Луис-Обиспо, Пасо Роблс и Арройо Гранде в Калифорнии, где 67 процентов жителей сообщили о регулярной физической активности.Меньше всего спортом занимаются в Сидар-Рапидс (штат Айова) - 45,6 процентов, Акрон (штат Огайо) - 45 процентов и Моргантоне (Северная Каролина) - 42 процента. В рационах с высокими показателями регулярных физических нагрузок также были более низкие показатели хронических состояний и проблем со здоровьем, включая ожирение, сахарный диабет, депрессию, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и сердечный приступ.