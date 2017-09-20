Ученикам предлагали оправдать ККК

Фото: AmericaRU.com
Фотография анкеты с заданием была опубликована на Facebook. В задании учеников просили поставить себя на место члена ККК, подробно изложив «цель и мотивацию» организации и ее возможное влияние на афроамериканцев.
«Вы являетесь членом KKK, - говорится в задании. - Почему вы считаете, что ваше отношение к афроамериканцам оправдано?» Следующий вопрос попросил учеников изменить сценарий, представив себя как освобожденного раба.
«Ты вольноотпущенник, - продолжалось в задании. - Вы довольны своей новой жизнью? Почему или почему нет?». Один из учеников ответил: «Да, доволен, потому что я получил одежду, работу, медицинскую помощь, питание, образование и защиту».
Руководство школы официально заверило, что внимательно изучит ситуацию, и постарается не экспериментировать на подобные темы, особенно на фоне последних событий.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Арестован бывший полицейский, который скрывался от правосудия 15 лет →
- В Мексике 248 человек погибло после землетрясения в 7 баллов →
- Загадочная бегунья терроризирует Колорадо-Спрингс →
- Небольшое землетрясение сотрясло Лос-Анжелес →
- Медсестры показывали непристойные жесты младенцам →
- Отец из Калифорнии, убивший трех детей, использовал ремень →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117567
http://www.americaru.com/news/117567