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Главная страница → Раздел: События/СкандалыУченикам предлагали оправдать ККК
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Ученикам предлагали оправдать ККК


Ученикам предлагали оправдать ККК
Фото: AmericaRU.com
Учитель из школы в Южной Каролине отправлен в административный отпуск после выданного задания своим ученикам пятого класса, в котором предлагалось оправдать существование Ку-клукс-клана после Гражданской войны.

Фотография анкеты с заданием была опубликована на Facebook. В задании учеников просили поставить себя на место члена ККК, подробно изложив «цель и мотивацию» организации и ее возможное влияние на афроамериканцев.

«Вы являетесь членом KKK, - говорится в задании. - Почему вы считаете, что ваше отношение к афроамериканцам оправдано?» Следующий вопрос попросил учеников изменить сценарий, представив себя как освобожденного раба.

«Ты вольноотпущенник, - продолжалось в задании. - Вы довольны своей новой жизнью? Почему или почему нет?». Один из учеников ответил: «Да, доволен, потому что я получил одежду, работу, медицинскую помощь, питание, образование и защиту».

Руководство школы официально заверило, что внимательно изучит ситуацию, и постарается не экспериментировать на подобные темы, особенно на фоне последних событий.
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