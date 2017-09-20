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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАрестован бывший полицейский, который скрывался от правосудия 15 лет
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Арестован бывший полицейский, который скрывался от правосудия 15 лет


Арестован бывший полицейский, который скрывался от правосудия 15 лет
Фото: AmericaRU.com
Бывший полицейский из Чикаго, который разыскивался за наркотики и соучастие в грабежах, был арестован в Детройте после 15 лет, проведенных в бегах.

Полиция предполагает, что Эдди Хикс (Eddie Hicks) был предводителем банды из пяти человек, которые выдавали себя за агентов Управления по борьбе с наркотиками, чтобы выбивать из наркоторговцев наркотики и деньги. Они вламывались в наркопритоны, имитируя полицейские операции, забирали наличные и наркотики и уезжали, никого не арестовав.

Хикса задержали во вторник в Детройте и готовят перевезти в Чикаго, чтобы там предъявить обвинения. Обвинения включают не только налеты на наркопритоны, но и грабежи машин, сбыт наркотиков и использование

немаркированных полицейских машин для транспортировки. Также Хикс признался, что использовал поддельные ордера на обыск.

Для его поимки ФБР пришлось оборудовать ложный наркопритон жучками и скрытыми камерами. Ряды полиции Хикс покинул еще в 2000 году.
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